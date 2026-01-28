Удар по многоэтажке в Киевской области: военный корреспондент спас ребенка из горящего дома

Марьян Кушнир. Фото: t.me/spilkanews

Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас четырехлетнего ребенка из горящей многоэтажки в Бучанском районе Киевщины, загоревшейся в результате российской атаки

Об этом сообщил Национальный союз журналистов, передает RegioNews.

По словам военной корреспондентки Юлии Кириенко, журналист проживает в этом доме и сразу же бросился помогать жителям после попадания.

Как рассказал Марьян Кушнир в комментарии "ТСН", у него дома тактический медицинский рюкзак, поэтому, не колеблясь, пошел в дом, где вспыхнул пожар.

"В этом хаосе я увидел приоткрытую дверь. В квартире на кровати был ребенок, который плакал и кричал "Мама"…", – отметил журналист.

По его словам, огонь распространялся очень быстро. Когда он вынес ребенка из квартиры и вернулся назад, лестница уже была охвачена пламенем.

Пока ребенок находится в безопасности – его забрал отец. В то же время сообщается, что мать погибла.

Это не первый случай, когда Марьян Кушнир спасает гражданских. Ранее он эвакуировал семью с 12-летней девочкой из населенного пункта у линии фронта, куда уже не доезжали эвакуационные службы.

Напомним, в ночь на 28 января российская армия в очередной раз атаковала ударными дронами территорию Киевской области. В Белогородской общине в результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина. Еще четыре человека обратились за медпомощью.