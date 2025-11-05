Иллюстративное фото

Вступил в законную силу приговор водителя, который в пьяном состоянии совершил ДТП на Волыни. Тогда в результате инцидента погиб пассажир

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сама авария произошла в 2019 году. Тогда водитель (сегодня 41-летний мужчина) находился в пьяном состоянии за рулем Opel Vivaro. На автодороге между селами Сомин и Перевал Владимирского района он не справился с управлением. В результате авто выехало на встречную полосу и взмыло в кювет, где авто перевернулось.

В результате ДТП один пассажир погиб. Еще двое получили травмы. Водитель не признавал своей вины. Однако следствие собрало достаточно доказательств. Окончательное наказание: пять лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир.