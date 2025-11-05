Фото: полиция

ДТП произошло в середине августа на трассе Житомир – Винница, вблизи села Хажина в Бердичевском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В тот день водитель авто Hyundai Santa Fe, житель города Днепра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Эталон" сообщением Винница – Житомир, под управлением 57-летнего житомирянина.

В результате оба водителя и семь пассажиров автобуса получили травмы.

Правоохранители завершили досудебное расследование и ознакомили 44-летнего водителя кроссовера с обвинительным актом. Ему инкриминируют ч.1 ст. 286 УКУ. Мужчине грозит до 3 лет заключения с запретом управлять автомобилем на 3–5 лет.

