На Волині судили водія за п'яну ДТП, в якій загинула людина

Набрав законної сили вирок водію, який у п'яному стані скоїв ДТП на Волині. Тоді внаслідок інциденту загинув пасажир

По це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Сама аварія сталась у 2019 році. Тоді водій (сьогодні 41-річний чоловік) був у п'яному стані за кермом Opel Vivaro. На автодорозі між селами Сомин та Перевали Володимирського району він не впорався з керуванням. В результаті авто виїхало на зустрічну смугу та злетів у кювет, де авто перекинулось.

Внаслідок ДТП один пасажир загинув. Ще двоє отримали травми. Водій не визнавав своєї провину. Проте слідство зібрало достатньо доказів. Остаточне покарання: п'ять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував ДТП перебуваючи в нетверезому стані. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир.

