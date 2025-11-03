Фото: пресс-служба полиции

В селе Старое Село в Сарненщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних, в результате которого оба получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 2 ноября около 22:00 на улице Ивана Франко, когда 15-летний местный житель ехал на мопеде Mustang.

Предварительное расследование показало, что двухколесное транспортное средство не было зарегистрировано в соответствии с законом, а водитель управлял без мотошлема и не имел водительского удостоверения. По данным полиции, подросток допустил наезд на 14-летнюю односельчанку.

В результате аварии 15-летнего водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в реанимационное отделение Ракитновской больницы. Пострадавшая женщина получила перелом ноги и находится в травматологическом отделении.

Следователи начали досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства ДТП, в частности, причины, приведшие к наезду, и возможные нарушения правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.

