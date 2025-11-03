14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
В Ровенской области 15-летний водитель мопеда сбил 14-летнюю девушку – оба в больнице

Фото: пресс-служба полиции
В селе Старое Село в Сарненщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних, в результате которого оба получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 2 ноября около 22:00 на улице Ивана Франко, когда 15-летний местный житель ехал на мопеде Mustang.

Предварительное расследование показало, что двухколесное транспортное средство не было зарегистрировано в соответствии с законом, а водитель управлял без мотошлема и не имел водительского удостоверения. По данным полиции, подросток допустил наезд на 14-летнюю односельчанку.

ДТП произошло в селе Старое Село

В результате аварии 15-летнего водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в реанимационное отделение Ракитновской больницы. Пострадавшая женщина получила перелом ноги и находится в травматологическом отделении.

Следователи начали досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства ДТП, в частности, причины, приведшие к наезду, и возможные нарушения правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.

Напомним, в Киевской области 14-летний подросток на скутере сбил 13-летнюю девочку. Предварительное расследование показало, что юный водитель не справился с управлением, из-за чего пострадавшая односельчанка получила травмы.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
