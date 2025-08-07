Чиновники под подозрением: массовые разоблачения на Ивано-Франковщине и Волыни

Фото: из открытых источников

Правоохранительные органы разоблачили масштабные коррупционные схемы в Ивано-Франковской и Волынской областях. В центре — должностные лица и руководители государственных предприятий, которые вместо работы на благо общества — наживались на государственном и коммунальном имуществе

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, суммарно зафиксировано 59 подозрений. Предварительный ущерб - более 125 миллионов гривен.

Ивано-Франковская область: 40 подозрений

Среди подозреваемых – городские головы, депутаты местных советов, чиновники, директора государственных и коммунальных предприятий. Наиболее резонансные эпизоды:

ЧАО "Сегежа Украина". 25% акций - государственные, 75% - принадлежат гражданам России. Несмотря на санкции СНБО и НБУ, директор предприятия передала активы фирме, связанной с сыном.

Председатель и депутат Верховинского поселкового совета подозреваются в получении взятки за "решение" земельного вопроса.

Директор исследовательской станции НААН занижал стоимость реализованной продукции.

Руководитель компании-поставщика услуг присваивал бюджетные средства.

Бывший и.о. начальника ГУ ГСЧС области - причастен к махинациям с закупками.

Мэр Бурштына и председатель Яблуневского поселкового совета — подозрения в растрате и злоупотреблении служебным положением.

Волынская область: 19 подозрений

Подгайцовский сельский голова подписывал необоснованные дополнительные соглашения на поставку электроэнергии, что привело к убыткам.

Руководитель и 5 работников Радошинского песчаного карьера — похитили более 61,5 тыс. тонн принадлежавшего "Укрзализныце" песка и продавали его за наличные.

Инспектор таможенного поста "Ягодин" способствовал незаконному ввозу незадекларированного товара без уплаты пошлин.

Кроме того, в суд уже направлен обвинительный акт в отношении генерального директора ГП "Волыньуголь". Вместо реформ в отрасли — 31 млн. грн. бюджетных средств было потрачено на содержание раздутого административного аппарата предприятия.

Всем подозреваемым готовятся ходатайство об избрании мер и отстранении от должностей.

