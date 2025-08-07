21:20  06 августа
На Волыни водителю стало плохо за рулем, из-за чего авто вылетело в болото
20:13  06 августа
Резерв+ расширил перечень отсрочок от мобилизации: что изменилось
13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 07:32

Чиновники под подозрением: массовые разоблачения на Ивано-Франковщине и Волыни

07 августа 2025, 07:32
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранительные органы разоблачили масштабные коррупционные схемы в Ивано-Франковской и Волынской областях. В центре — должностные лица и руководители государственных предприятий, которые вместо работы на благо общества — наживались на государственном и коммунальном имуществе

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, суммарно зафиксировано 59 подозрений. Предварительный ущерб - более 125 миллионов гривен.

Ивано-Франковская область: 40 подозрений

Среди подозреваемых – городские головы, депутаты местных советов, чиновники, директора государственных и коммунальных предприятий. Наиболее резонансные эпизоды:

  • ЧАО "Сегежа Украина". 25% акций - государственные, 75% - принадлежат гражданам России. Несмотря на санкции СНБО и НБУ, директор предприятия передала активы фирме, связанной с сыном.
  • Председатель и депутат Верховинского поселкового совета подозреваются в получении взятки за "решение" земельного вопроса.
  • Директор исследовательской станции НААН занижал стоимость реализованной продукции.
  • Руководитель компании-поставщика услуг присваивал бюджетные средства.
  • Бывший и.о. начальника ГУ ГСЧС области - причастен к махинациям с закупками.
  • Мэр Бурштына и председатель Яблуневского поселкового совета — подозрения в растрате и злоупотреблении служебным положением.

Волынская область: 19 подозрений

  • Подгайцовский сельский голова подписывал необоснованные дополнительные соглашения на поставку электроэнергии, что привело к убыткам.
  • Руководитель и 5 работников Радошинского песчаного карьера — похитили более 61,5 тыс. тонн принадлежавшего "Укрзализныце" песка и продавали его за наличные.
  • Инспектор таможенного поста "Ягодин" способствовал незаконному ввозу незадекларированного товара без уплаты пошлин.

Кроме того, в суд уже направлен обвинительный акт в отношении генерального директора ГП "Волыньуголь". Вместо реформ в отрасли — 31 млн. грн. бюджетных средств было потрачено на содержание раздутого административного аппарата предприятия.

Всем подозреваемым готовятся ходатайство об избрании мер и отстранении от должностей.

Напомним, в Украине разоблачили миллионные злоупотребления чиновников в сфере обороны и госзакупок. В частности, ДБР разоблачил ряд масштабных преступлений, свидетельствующих о системном характере злоупотреблений в критических сферах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис генпрокурора чиновники коррупция Волынская область госслужащие Ивано-Франковская область Руслан Кравченко схема
Бывшего госсекретаря Минюста и чиновников разоблачили на схеме хищения бюджетных миллионов
06 августа 2025, 19:01
Экс-директора "Волыньуголь" подозревают в растрате более 32 млн гривен бюджетных средств
06 августа 2025, 18:05
В Запорожье будут судить служащего за хищение более 750 тыс. грн во время ремонта укрытия
06 августа 2025, 14:51
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
В Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел: сколько людей уже в безопасности
07 августа 2025, 07:47
В Киеве из озера вытащили тело человека
07 августа 2025, 07:43
Армия РФ обстреляла из РСЗО Гуляйполе на Запорожье: погибла женщина
07 августа 2025, 07:28
За сутки украинские бойцы ликвидировали более 1000 оккупантов, – Генштаб
07 августа 2025, 07:12
Россияне расстреляли авто ГСЧС в Никополе: погиб 23-летний спасатель
07 августа 2025, 07:08
Невеста бывшего вице-премьера Розенко рассказала, какие у нее отношения с его детьми
07 августа 2025, 02:40
Звезда МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, почему он не общается с Николаем Тищенко
07 августа 2025, 02:20
В Украине новые правила системы єЧерга- что изменится
07 августа 2025, 02:00
Украина потратила на импорт кофе почти 200 миллионов долларов
07 августа 2025, 01:40
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »