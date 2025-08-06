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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Следствием установлено, что в период с марта по декабрь 2022 года, а также в феврале-марте 2023 года чиновник направлял средства, выделенные на реструктуризацию угольной отрасли и оплату труда работников предприятия, на выплату заработной платы административно-управленческому персоналу. Эти выплаты производились не только в самом ГП "Волыньуголь", но и в его структурных подразделениях.

Кроме того, по данным следователей, бывший гендиректор утверждал документы с ложными ведомостями, на основании которых происходило нецелевое использование бюджетных средств. В результате, согласно материалам дела, было не по назначению использовано более 32 миллионов гривен из госбюджета.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями относительно нецелевого использования государственных средств в крупных размерах и служебного подлога. Все собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, правоохранители обнаружили многомиллионные злоупотребления при обеспечении питанием украинских военных. Речь идет о сделке с закупками, которую реализовали в течение 2022 года.