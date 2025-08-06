13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 18:05

Экс-директора "Волыньуголь" подозревают в растрате более 32 млн гривен бюджетных средств

06 августа 2025, 18:05
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Волынской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя государственного предприятия "Волыньуголь"

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Следствием установлено, что в период с марта по декабрь 2022 года, а также в феврале-марте 2023 года чиновник направлял средства, выделенные на реструктуризацию угольной отрасли и оплату труда работников предприятия, на выплату заработной платы административно-управленческому персоналу. Эти выплаты производились не только в самом ГП "Волыньуголь", но и в его структурных подразделениях.

Кроме того, по данным следователей, бывший гендиректор утверждал документы с ложными ведомостями, на основании которых происходило нецелевое использование бюджетных средств. В результате, согласно материалам дела, было не по назначению использовано более 32 миллионов гривен из госбюджета.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями относительно нецелевого использования государственных средств в крупных размерах и служебного подлога. Все собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, правоохранители обнаружили многомиллионные злоупотребления при обеспечении питанием украинских военных. Речь идет о сделке с закупками, которую реализовали в течение 2022 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область растрата бюджетные деньги бюджет уголь
Клещи атакуют: новый случай опасной болезни на Волыни
06 августа 2025, 14:56
В Запорожье будут судить служащего за хищение более 750 тыс. грн во время ремонта укрытия
06 августа 2025, 14:51
Более 60 тысяч тонн песка похищено из "Укрзализныци" на Волыни - подозрение объявлено начальнику карьера и сообщникам
05 августа 2025, 16:02
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Бывшего госсекретаря Минюста и чиновников разоблачили на схеме хищения бюджетных миллионов
06 августа 2025, 19:01
Массированные обстрелы Днепропетровщины: погибла женщина, еще двое получили ранения
06 августа 2025, 18:43
В Луцке женщина самостоятельно отбила прохожего от четырех работников ТЦК
06 августа 2025, 18:30
Подальше от обстрелов: в ОВА показали, как жителей Днепропетровщины эвакуируют из опасности
06 августа 2025, 18:19
В Днепре появится новый футбольный клуб "Днепр 1918"
06 августа 2025, 17:46
В Украине заблокировали семерых блогеров в Instagram за рекламу онлайн-казино
06 августа 2025, 17:28
В Виннице судили предателя, работавшего на российскую пропаганду
06 августа 2025, 17:09
В Сумах летучие мыши покусали двоих человек - врачи предупреждают об угрозе бешенства
06 августа 2025, 17:05
В Днепре заметили мини-смерч – вихрь пронесся по жилому району
06 августа 2025, 16:41
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »