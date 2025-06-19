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Государственное бюро расследований нанесло ощутимые удары по коррупционерам, которые наживаются на войне и подрывают обороноспособность страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В частности, ведомство разоблачило ряд масштабных преступлений, свидетельствующих о системном характере злоупотреблений в критических сферах.

"Собранные факты демонстрируют важную роль ГБР в защите оборонного и экономического потенциала государства, обеспечении прозрачности использования бюджетных средств и неотвратимости ответственности для коррумпированных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Только на этой неделе детективы обнаружили злоупотребления в военной сфере, из-за которых государство потеряло более 137 миллионов гривен.

Среди задокументированных фактов:

масштабные схемы хищения средств, выделенных на питание военных;

потеря продуктов из-за служебной халатности;

закупки некачественной техники и товаров военного назначения;

махинации с выплатами и премиями для бойцов;

присвоение горючего;

сокрытие случаев самоубийства военнослужащих.

По результатам следственных действий сообщено о подозрении 27 лицам, среди которых военные чиновники и представители коммерческих структур.

Инфографика: ГБР

Напомним, ГБР сообщило о подозрении экснардепа в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн.