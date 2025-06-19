В Украине разоблачили миллионные злоупотребления чиновников в сфере обороны и госзакупок
Государственное бюро расследований нанесло ощутимые удары по коррупционерам, которые наживаются на войне и подрывают обороноспособность страны.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
В частности, ведомство разоблачило ряд масштабных преступлений, свидетельствующих о системном характере злоупотреблений в критических сферах.
"Собранные факты демонстрируют важную роль ГБР в защите оборонного и экономического потенциала государства, обеспечении прозрачности использования бюджетных средств и неотвратимости ответственности для коррумпированных должностных лиц", - говорится в сообщении.
Только на этой неделе детективы обнаружили злоупотребления в военной сфере, из-за которых государство потеряло более 137 миллионов гривен.
Среди задокументированных фактов:
- масштабные схемы хищения средств, выделенных на питание военных;
- потеря продуктов из-за служебной халатности;
- закупки некачественной техники и товаров военного назначения;
- махинации с выплатами и премиями для бойцов;
- присвоение горючего;
- сокрытие случаев самоубийства военнослужащих.
По результатам следственных действий сообщено о подозрении 27 лицам, среди которых военные чиновники и представители коммерческих структур.
Напомним, ГБР сообщило о подозрении экснардепа в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн.