09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07:43  07 серпня
У Києві з озера витягли тіло людини
07 серпня 2025, 07:32

Посадовці під підозрою: масові викриття на Івано-Франківщині та Волині

07 серпня 2025, 07:32
Фото: з відкритих джерел
Правоохоронні органи викрили масштабні корупційні схеми в Івано-Франківській та Волинській областях. У центрі — посадовці та керівники державних підприємств, які замість працювати на благо громади — наживалися на державному та комунальному майні

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами сумарно зафіксовано 59 підозр. Попередні збитки — понад 125 мільйонів гривень.

Івано-Франківщина: 40 підозр

Серед підозрюваних — міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних та комунальних підприємств. Найбільш резонансні епізоди:

  • ПрАТ "Сегежа Україна”.25% акцій — державні, 75% — належать громадянам рф. Попри санкції РНБО і НБУ, директорка підприємства передала активи фірмі, пов'язаній із сином.
  • Голова та депутат Верховинської селищної ради — підозрюються в отриманні хабаря за "вирішення" земельного питання.
  • Директор дослідної станції НААН — занижував вартість реалізованої продукції.
  • Керівник компанії-постачальника послуг — привласнював бюджетні кошти.
  • Колишній в.о. начальника ГУ ДСНС області — причетний до махінацій із закупівлями.
  • Міський голова Бурштина та голова Яблунівської селищної ради — підозри у розтраті та зловживанні службовим становищем.

Волинська область: 19 підозр

  • Підгайцівський сільський голова — підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії, що призвело до збитків.
  • Керівник та 5 працівників Радошинського піщаного кар’єра — викрали понад 61,5 тис. тонн піску, який належав "Укрзалізниці", і продавали його за готівку.
  • Інспектор митного поста "Ягодин" — сприяв незаконному ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.

Окрім того, до суду вже скеровано обвинувальний акт стосовно генерального директора ДП "Волиньвугілля". Замість реформ у галузі — 31 млн грн бюджетних коштів було витрачено на утримання роздутого адміністративного апарату підприємства.

Усім підозрюваним готуються клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення від посад.

Нагадаємо, в Україні викрили мільйонні зловживання посадовців у сферах оборони та держзакупівель. Зокрема ДБР викрило низку масштабних злочинів, що свідчать про системний характер зловживань у критичних сферах.

Офіс генпрокурора чиновники корупція Волинська область держслужбовці Івано-Франківська область Руслан Кравченко схема
