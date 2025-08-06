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06 августа 2025, 14:51

В Запорожье будут судить служащего за хищение более 750 тыс. грн во время ремонта укрытия

06 августа 2025, 14:51
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Фото: иллюстративное
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Мужчину обвиняют в растрате более 754 тысяч гривен бюджетных средств во время ремонта укрытия осенью 2022 года

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Следователи Запорожского районного управления полиции при поддержке Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры завершили расследование в отношении руководителя местного предприятия.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый намеренно завышал объемы выполненных работ и их стоимость в официальных актах. В частности, в документах указывалась необоснованно высокая среднемесячная зарплата работников. После согласования актов заказчиком, бюджетные средства были переведены на счет предприятия, которое возглавлял мужчина. Полученные деньги он использовал по своему усмотрению.

В результате этих действий местному сообществу Запорожья был нанесен ущерб на сумму более 754 тысяч гривен. Ему инкриминируют преступления по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискацию имущества.

Напоминаем, что 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. Его отправили под стражу в СИЗО.

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