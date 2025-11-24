Иллюстративное фото

Инцидент произошел 24 ноября в селе Яруга Могилев-Подольского района. Женщина получила ожоги, когда спасала животное из пожара

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Известно, что возгорание произошло в летней кухне частного дома. 59-летняя женщина получила травму. Она попыталась вернуться к задымленному зданию, чтобы спасти свою собаку. Известно, что животное спасли. При этом хозяйку госпитализировали в больницу с ожогами.

"По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Призываем соблюдать правила пожарной безопасности и не рисковать собственной жизнью в опасных ситуациях", - говорят спасатели.

