21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 22:15

В Винницкой области женщина бросилась в пламя, спасая собаку в пожаре

24 ноября 2025, 22:15
Иллюстративное фото
Инцидент произошел 24 ноября в селе Яруга Могилев-Подольского района. Женщина получила ожоги, когда спасала животное из пожара

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Известно, что возгорание произошло в летней кухне частного дома. 59-летняя женщина получила травму. Она попыталась вернуться к задымленному зданию, чтобы спасти свою собаку. Известно, что животное спасли. При этом хозяйку госпитализировали в больницу с ожогами.

"По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Призываем соблюдать правила пожарной безопасности и не рисковать собственной жизнью в опасных ситуациях", - говорят спасатели.

Напомним, ранее Одесса подверглась враждебной атаке. Повреждены дома, СТО и админздание, возникли пожары. Пять человек пострадали, трое из них госпитализированы.

21 ноября 2025
07 августа 2025
