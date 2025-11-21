Фото: ГСЧС

Ночью 21 ноября Одесса подверглась враждебной атаке. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданских объектов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома и грузовые автомобили, уничтожены несколько легковушек.

К сожалению, пять человек пострадали, в том числе ребенок. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди них – два ребенка.

Соответствующие службы работают на местах происшествия, правоохранители фиксируют последствия.

Напомним, 20 ноября около 22:00 россияне нанесли авиаудар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли пять человек, восемь – травмированы.