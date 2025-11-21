Фото: ГСЧС

В результате ночной вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Три человека госпитализированы: 49-летняя женщина и 16-летний парень получили термические ожоги, а 70-летний мужчина – травму головы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Еще двое пострадавших: 67-летний мужчина – с острой реакцией на стресс, 43-летний – с ожогами лица. Медпомощь они получают амбулаторно.

Напомним, ночью 21 ноября Одесса подверглась вражеской атаке. Повреждены дома, СТО и админздание, возникли пожары.