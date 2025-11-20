16:44  20 ноября
20 ноября 2025, 17:17

В Виннице загорелся генератор возле магазина

20 ноября 2025, 17:17
В Виннице произошло ЧП: в одном из районов города загорелся генератор, расположенный возле магазина

Об этом сообщают очевидцы, пишет RegioNews.

Огонь быстро охватил устройство, что повлекло за собой значительное задымление. На место происшествия оперативно прибыли пожарная служба, которая взяла ситуацию под контроль и ликвидировала пламя.

Во время инцидента никто из людей не пострадал, но магазин и окрестные помещения были частично эвакуированы из-за опасности. Причины возгорания устанавливаются. Вероятно, возгорание произошло из-за технического сбоя в работе генератора.

Местные стражи порядка и спасатели проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и проверить наличие нарушений правил безопасности.

Напомним, 12 ноября в пригороде Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации, возгорание возникло на верхних этажах дома – на 23 и 24 этажах.

