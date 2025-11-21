02:30  21 ноября
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она зарабатывает во время войны
23:30  20 ноября
Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке
22:30  20 ноября
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
21 ноября 2025, 09:15

На Черниговщине из-за атаки РФ загорелся магазин: погибла продавец

21 ноября 2025, 09:15
Фото: ГСЧС Черниговщины
За прошедшие сутки российские ударные беспилотники атаковали Черниговскую область, вызвав пожары и разрушения в нескольких районах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Черниговском районе в результате удара возник пожар на территории частного домовладения, поврежден жилой дом.

В Новгород-Северском районе загорелся продовольственный магазин. Спасатели местной пожарной команды деблокировали сотрудницу магазина из-под завалов, однако спасти ее не удалось – женщина погибла.

Пожар полностью ликвидирован.

Напомним, ночью 21 ноября Одесса подверглась враждебной атаке. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданских объектов. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
