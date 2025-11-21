На Черниговщине из-за атаки РФ загорелся магазин: погибла продавец

Фото: ГСЧС Черниговщины

За прошедшие сутки российские ударные беспилотники атаковали Черниговскую область, вызвав пожары и разрушения в нескольких районах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Черниговском районе в результате удара возник пожар на территории частного домовладения, поврежден жилой дом.

В Новгород-Северском районе загорелся продовольственный магазин. Спасатели местной пожарной команды деблокировали сотрудницу магазина из-под завалов, однако спасти ее не удалось – женщина погибла.

Пожар полностью ликвидирован.

Напомним, ночью 21 ноября Одесса подверглась враждебной атаке. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданских объектов. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.