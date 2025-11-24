21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 22:15

На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі

24 листопада 2025, 22:15
Ілюстративне фото
Інцидент стався 24 листопада в селі Яруга Могилів-Подільського району. Жінка отримала опіки, коли рятувала тварину з пожежі

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Відомо, що займання сталось в літній кухні приватного будинку. 59-річна жінка отримала травми. Вона спробувала повернутися до задимленої будівлі, щоб врятувати свого собаку. Відомо, що тварину врятували. При цьому господарку госпіталізували до лікарні з опіками.

"За попередньою інформацією, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Закликаємо дотримуватися правил пожежної безпеки та не ризикувати власним життям у небезпечних ситуаціях", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше Одеса зазнала ворожої атаки. Пошкоджені будинки, СТО та адмінбудівля, виникли пожежі. П’ятеро людей постраждали, троє з них госпіталізовані.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
