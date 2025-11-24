Ілюстративне фото

Інцидент стався 24 листопада в селі Яруга Могилів-Подільського району. Жінка отримала опіки, коли рятувала тварину з пожежі

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Відомо, що займання сталось в літній кухні приватного будинку. 59-річна жінка отримала травми. Вона спробувала повернутися до задимленої будівлі, щоб врятувати свого собаку. Відомо, що тварину врятували. При цьому господарку госпіталізували до лікарні з опіками.

"За попередньою інформацією, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Закликаємо дотримуватися правил пожежної безпеки та не ризикувати власним життям у небезпечних ситуаціях", - кажуть рятувальники.

