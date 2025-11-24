В Винницкой области загорелся жилой дом: погиб человек
Трагедия произошла в селе Дмитренко Гайсинской общины. Там загорелся частный дом
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Спасатели сообщили, что при пожаре в частном доме погибла 90-летняя женщина. Ее тело обнаружили в одной из комнат дома. Как выяснили специалисты, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.
"Помогайте пожилым родственникам и соседям следить за исправностью отопления и электроприборов. Не оставляйте их без внимания, ведь своевременная забота и поддержка могут сохранить жизнь", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее в Черниговской области в результате атаки беспилотников были пожары и разрушения. В Новгород-Северском районе загорелся продовольственный магазин. Спасатели местной пожарной команды деблокировали сотрудницу магазина из-под завалов, однако спасти ее не удалось – женщина погибла.