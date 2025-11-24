Иллюстративное фото

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Спасатели сообщили, что при пожаре в частном доме погибла 90-летняя женщина. Ее тело обнаружили в одной из комнат дома. Как выяснили специалисты, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.

"Помогайте пожилым родственникам и соседям следить за исправностью отопления и электроприборов. Не оставляйте их без внимания, ведь своевременная забота и поддержка могут сохранить жизнь", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Черниговской области в результате атаки беспилотников были пожары и разрушения. В Новгород-Северском районе загорелся продовольственный магазин. Спасатели местной пожарной команды деблокировали сотрудницу магазина из-под завалов, однако спасти ее не удалось – женщина погибла.