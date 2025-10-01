В Винницкой области раскрыли схему поставки наркотиков в колонию: организовал заключенный
Незаконный канал организовал 36-летний заключенный, отбывающий наказание в местном учреждении
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Для реализации замысла он привлек двух знакомых, которые находились на свободе и помогали доставлять запрещенные вещества в колонию через почтовые отправления. Полученные наркотики осужденный сбывал другим заключенным.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы и пакеты для фасовки. Все изъятое направлено на экспертное исследование для установления вида и количества веществ.
Двух сообщников, которые находились на свободе, задержали в процессуальном порядке. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, где будут ждать решения суда о мере пресечения.
Всем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, а также передача их в места лишения свободы. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
