16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
01 октября 2025, 18:40

В Винницкой области раскрыли схему поставки наркотиков в колонию: организовал заключенный

01 октября 2025, 18:40
Фото: пресс-служба полиции
Незаконный канал организовал 36-летний заключенный, отбывающий наказание в местном учреждении

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Для реализации замысла он привлек двух знакомых, которые находились на свободе и помогали доставлять запрещенные вещества в колонию через почтовые отправления. Полученные наркотики осужденный сбывал другим заключенным.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы и пакеты для фасовки. Все изъятое направлено на экспертное исследование для установления вида и количества веществ.

Изъяты наркотики и мобильные телефоны

Двух сообщников, которые находились на свободе, задержали в процессуальном порядке. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, где будут ждать решения суда о мере пресечения.

Правоохранители провели обыски

Всем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, а также передача их в места лишения свободы. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ раскрыла канал незаконной переправки корабельной артиллерии в Россию. Следователи выясняют, как боевые установки, предназначенные для поражения дронов и крылатых ракет, могли оказаться на пути в страну-агрессора.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
07 августа 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
