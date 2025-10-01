Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Для реализации замысла он привлек двух знакомых, которые находились на свободе и помогали доставлять запрещенные вещества в колонию через почтовые отправления. Полученные наркотики осужденный сбывал другим заключенным.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы и пакеты для фасовки. Все изъятое направлено на экспертное исследование для установления вида и количества веществ.

Изъяты наркотики и мобильные телефоны

Двух сообщников, которые находились на свободе, задержали в процессуальном порядке. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, где будут ждать решения суда о мере пресечения.

Правоохранители провели обыски

Всем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, а также передача их в места лишения свободы. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

