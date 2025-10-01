Поджог почты во Львове: полиция задержала 19-летнего злоумышленника

Фото: Национальная полиция

Львове полиция задержала 19-летнего жителя Ровенской области, подозреваемого в поджоге почтового отделения. В результате пожара никто не пострадал, однако огнем была повреждена входная дверь помещения

Отмечается, что пожар произошел 29 сентября около 22:00 на проспекте Червоной Калины. Огонь охватил дверь отделения, расположенного в многоквартирном доме.

После ликвидации пожара правоохранителиустановили, что причиной стало умышленное поджигание.

По данным полиции, злоумышленник заранее приготовил канистру с бензином, принес ее ко входу и поджег, после чего скрылся.

Благодаря оперативной работе правоохранителей личность подозреваемого удалось быстро установить и задержать.

Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему светит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

