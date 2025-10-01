Поджог почты во Львове: полиция задержала 19-летнего злоумышленника
Львове полиция задержала 19-летнего жителя Ровенской области, подозреваемого в поджоге почтового отделения. В результате пожара никто не пострадал, однако огнем была повреждена входная дверь помещения
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что пожар произошел 29 сентября около 22:00 на проспекте Червоной Калины. Огонь охватил дверь отделения, расположенного в многоквартирном доме.
После ликвидации пожара правоохранителиустановили, что причиной стало умышленное поджигание.
По данным полиции, злоумышленник заранее приготовил канистру с бензином, принес ее ко входу и поджег, после чего скрылся.
Благодаря оперативной работе правоохранителей личность подозреваемого удалось быстро установить и задержать.
Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему светит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.
