13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 12:47

Поджог почты во Львове: полиция задержала 19-летнего злоумышленника

01 октября 2025, 12:47
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Львове полиция задержала 19-летнего жителя Ровенской области, подозреваемого в поджоге почтового отделения. В результате пожара никто не пострадал, однако огнем была повреждена входная дверь помещения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что пожар произошел 29 сентября около 22:00 на проспекте Червоной Калины. Огонь охватил дверь отделения, расположенного в многоквартирном доме.

После ликвидации пожара правоохранителиустановили, что причиной стало умышленное поджигание.

По данным полиции, злоумышленник заранее приготовил канистру с бензином, принес ее ко входу и поджег, после чего скрылся.

Благодаря оперативной работе правоохранителей личность подозреваемого удалось быстро установить и задержать.

Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему светит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепровском районе Киева 6-летний мальчик вызвал пожар в гипермаркете. Пока его родители были заняты покупками, ребенок нашел зажигалку на прилавке и подожг картонную коробку с креслом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог Львов пожар почта полиция парень поджигатель
На Прикарпатье во время пожара погибли два человека
01 октября 2025, 12:10
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
01 октября 2025, 09:34
Двойное убийство и поджог дома в Черкасской области: полиция задержала злоумышленника
01 октября 2025, 09:09
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Влияние на ТЦК за 16 тысяч долларов: в Тернопольской области судили дельца
01 октября 2025, 13:55
После смерти девяти человек в Одессе Зеленский инициировал проверку всех служб
01 октября 2025, 13:45
Пригласили на свидание: во Львове российские агенты планировали взорвать украинских военных
01 октября 2025, 13:35
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
01 октября 2025, 13:10
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
01 октября 2025, 12:16
На Прикарпатье во время пожара погибли два человека
01 октября 2025, 12:10
Полторы недели в браке: вдова погибшего во время атаки в Днепре рассказала о смерти любимого
01 октября 2025, 11:59
81% украинцев считают, что государство было не готово к вторжению РФ – КМИС
01 октября 2025, 11:45
Помогали обстреливать Краматорск и Славянск: СБУ задержала еще двух российских агентов
01 октября 2025, 11:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »