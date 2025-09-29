10:10  29 сентября
29 сентября 2025, 14:05

Корабельная артиллерия в "бойлерах": СБУ разоблачила схему переправки вооружения в РФ

29 сентября 2025, 14:05
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности остановила незаконный вывоз из страны комплектующих в корабельные артиллерийские установки стоимостью почти 1,5 млн долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Речь идет о системах разных типов – от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М. Такое вооружение используется на военных кораблях для поражения скоростных целей на небольших дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет.

По данным следствия, к схеме причастен николаевский предприниматель. Он завладел вооружением во время полномасштабной войны и планировал вывезти его за границу. Чтобы замаскировать груз, артсистемы спрятали в специальные контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для воды.

Злоумышленник оформил фиктивные договоры с подконтрольными компаниями в ЕС и Юго-Восточной Азии, по которым оружие должны были переправить в Россию.

Правоохранители задержали фигуранта во время подготовки к вывозу. Во время обысков на складах и офисах изъяли артиллерийские установки, дополнительные комплектующие для военных катеров и договоры с иностранными предприятиями.

Изъятое вооружение будет передано для нужд Сил обороны Украины.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 УК Украины (подготовка к контрабанде оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре разоблачили схему поставки агропродукции в РФ. Правоохранители провели 37 обысков, задержали семерых фигурантов.

