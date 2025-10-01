Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Для реалізації задуму він залучив двох знайомих, які перебували на волі та допомагали доставляти заборонені речовини до колонії через поштові відправлення. Отримані наркотики засуджений збував іншим ув'язненим.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги та пакети для фасування. Усе вилучене направлено на експертне дослідження для встановлення виду та кількості речовин.

Вилучено наркотики та мобільні телефони

Двох спільників, які перебували на волі, затримали у процесуальному порядку. Наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, де чекатимуть рішення суду щодо запобіжного заходу.

Правоохоронці провели обшуки

Усім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, а також передача їх у місця позбавлення волі. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

