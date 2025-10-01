16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 18:40

На Вінниччині викрили схему постачання наркотиків до колонії: організував ув'язнений

01 жовтня 2025, 18:40
Фото: пресслужба поліції
Незаконний канал організував 36-річний ув'язнений, який відбуває покарання у місцевій установі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Для реалізації задуму він залучив двох знайомих, які перебували на волі та допомагали доставляти заборонені речовини до колонії через поштові відправлення. Отримані наркотики засуджений збував іншим ув'язненим.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги та пакети для фасування. Усе вилучене направлено на експертне дослідження для встановлення виду та кількості речовин.

Вилучено наркотики та мобільні телефони

Двох спільників, які перебували на волі, затримали у процесуальному порядку. Наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, де чекатимуть рішення суду щодо запобіжного заходу.

Правоохоронці провели обшуки

Усім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, а також передача їх у місця позбавлення волі. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила канал незаконного переправлення корабельної артилерії до Росії. Слідчі з'ясовують, як бойові установки, призначені для ураження дронів та крилатих ракет, могли опинитися на шляху до країни-агресора.

Вінницька область поліція наркотики колонія збут ув'язнений
