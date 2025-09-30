15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 сентября
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 20:50

Маскировались под интернет-магазинов: в Киеве разоблачили сall-центр аферистов

30 сентября 2025, 20:50
Фото: Нацполиция
Читайте також
Правоохранители разоблачили преступную организацию, работавшую в столице. Фишинговые ресурсы были замаскированы под популярные интернет-магазины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители разоблачили преступную организацию. Известно, что организаторы привлекли десятки людей в разных регионах. В частности, это были специалисты по написанию программного обеспечения, которые создавали, обновляли и поддерживали работу телеграм-ботов и фишинговых ресурсов, обеспечивали анонимность сообщников в интернете и консультировали по маскировке преступной деятельности.

Четверым исполнителям и двум организаторам уже сообщили о подозрениях.

Известно, что злоумышленники обманули десятки иностранцев. В общей сложности они украли почти 3 миллиона гривен.

Напомним, ранее в Винницкой области правоохранители ликвидировали подпольное производство сигарет и алкоголя. В ходе обысков детективы изъяли десятки тысяч пачек контрафактных сигарет, около тонны табака, спиртосодержащие жидкости и оборудование для производства.

