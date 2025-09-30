Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили преступную организацию, работавшую в столице. Фишинговые ресурсы были замаскированы под популярные интернет-магазины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители разоблачили преступную организацию. Известно, что организаторы привлекли десятки людей в разных регионах. В частности, это были специалисты по написанию программного обеспечения, которые создавали, обновляли и поддерживали работу телеграм-ботов и фишинговых ресурсов, обеспечивали анонимность сообщников в интернете и консультировали по маскировке преступной деятельности.

Четверым исполнителям и двум организаторам уже сообщили о подозрениях.

Известно, что злоумышленники обманули десятки иностранцев. В общей сложности они украли почти 3 миллиона гривен.

