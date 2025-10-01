Фото: полиция

Вечером 30 сентября в Мукачево на одной из улиц мальчик стрелял из револьвера. Вокруг него собрались другие дети

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранителей вызвал очевидец. На место происшествия прибыл наряд полиции, заставший подростка с оружием в руках. Как выяснилось, это был спортивно-тренировочный револьвер Stalker.

Правоохранители изъяли оружие. По словам 11-летнего мальчика, он его нашел и решил показать друзьям.

На родителей составили админпротокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 184 КУоАП).

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. С мальчиком и его семьей продолжат работу сотрудники ювенальной полиции.

