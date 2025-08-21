Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Хмільницькому районі Вінницької області правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який під час сімейного конфлікту тяжко травмував свою дружину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 19 серпня до лікарні доправили жінку з численними переломами та тілесними ушкодженнями. Медики поінформували правоохоронців, що травми потерпіла отримала внаслідок побиття.

Слідчі встановили, що ввечері того ж дня між подружжям стався конфлікт. Під час розпивання алкоголю чоловік накинувся на дружину й завдав їй численних ударів у різні частини тіла.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Наразі йому повідомлено про підозру.

За скоєне фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чоловіка, який до смерті побив дружину. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що між подружжям виник конфлікт, в ході якого чоловік побив жінку руками та ногами по голові. За скоєне зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк до 10-ти років.