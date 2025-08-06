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06 августа 2025, 10:19

В Одесской области будут судить мужчину, который до смерти избил жену

06 августа 2025, 10:19
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фото: Национальная полиция
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Во время бытового конфликта мужчина беспощадно избил женщину. Теперь фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Напомним, в начале июня ночью от 46-летнего жителя Белгорода-Днестровского на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что умерла его больная жена. Прибыв на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тело 38-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что вечером во время совместного употребления алкоголя между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину руками и ногами по голове. После содеянного он лег спать, а ночью проснулся и обнаружил потерпевшую без признаков жизни.

За совершенное злоумышленнику грозит лишением свободы сроком до 10-ти лет.

Напомним, в Одесской области мужчина облил знакомую бензином и поджег. Женщина получила значительные ожоги. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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