В Одесской области будут судить мужчину, который до смерти избил жену
Во время бытового конфликта мужчина беспощадно избил женщину. Теперь фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Напомним, в начале июня ночью от 46-летнего жителя Белгорода-Днестровского на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что умерла его больная жена. Прибыв на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тело 38-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что вечером во время совместного употребления алкоголя между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину руками и ногами по голове. После содеянного он лег спать, а ночью проснулся и обнаружил потерпевшую без признаков жизни.
За совершенное злоумышленнику грозит лишением свободы сроком до 10-ти лет.
Напомним, в Одесской области мужчина облил знакомую бензином и поджег. Женщина получила значительные ожоги. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.