01:35  04 ноября
Певица Камалия заявила о попытке отравления и ограбления
10:52  04 ноября
Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги
13:38  04 ноября
В Киеве на 10 дней ограничат движение Окружной дорогой: как объехать
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2026, 12:35

Обыски у сотрудников СБУ: что заявили в спецслужбе

04 ноября 2026, 12:35
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В среду, 4 ноября, НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. В СБУ подтвердили проведение следственных действий

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Отмечается, что обыски проходят в пределах нескольких уголовных производств и на основании соответствующих определений суда.

В СБУ заявили, что выступают за объективное и беспристрастное расследование и способствуют проведению всех необходимых процессуальных действий.

Напомним, утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация, которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски НАБУ СБУ Киев САП
Дело о миллионных взятках в энергетике: НАБУ и САП завершили расследование
04 ноября 2026, 11:40
Операция "Карфаген": разоблачена схема подкупа должностных лиц СБУ, Нацполиции и прокуратуры
04 ноября 2026, 09:41
Угрожает оружием и блокирует обыск: НАБУ заявило об инциденте с чиновником СБУ
04 ноября 2026, 08:16
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Шантаж Сенс Банка: на пленках НАБУ могли вспомнить Арахамию
04 ноября 2026, 14:55
Коллапс легких и переломы: в Киеве будут судить бригадира из-за травмы работника
04 ноября 2026, 14:20
Смертельное ДТП на Прикарпатье: погиб водитель, среди пострадавших двое детей
04 ноября 2026, 13:57
РФ накопила до 700 баллистических и тысячи крылатых ракет, – ГУР
04 ноября 2026, 13:50
В Киеве на 10 дней ограничат движение Окружной дорогой: как объехать
04 ноября 2026, 13:38
Придумал третьего ребенка для выезда за границу: на Закарпатье разоблачили мужчину с поддельным документом
04 ноября 2026, 13:29
Телефон "Криминала" и обыски в СБУ: журналисты узнали новые подробности
04 ноября 2026, 13:16
Пограничники показали, как уничтожили склад боеприпасов и поразили технику оккупантов
04 ноября 2026, 13:11
В Камышевахе достали тела 37 погибших: под завалами еще могут быть 38 человек
04 ноября 2026, 12:50
На Полтавщине в результате столкновения легковушек один человек погиб и один травмирован
04 ноября 2026, 12:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »