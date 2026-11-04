Обыски у сотрудников СБУ: что заявили в спецслужбе
В среду, 4 ноября, НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. В СБУ подтвердили проведение следственных действий
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Отмечается, что обыски проходят в пределах нескольких уголовных производств и на основании соответствующих определений суда.
В СБУ заявили, что выступают за объективное и беспристрастное расследование и способствуют проведению всех необходимых процессуальных действий.
Напомним, утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.
По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.
Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация, которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.