Смертельное ДТП на Прикарпатье: погиб водитель, среди пострадавших двое детей

Фото: Национальная полиция

В Косовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения погиб 71-летний водитель, еще четыре человека получили травмы. Среди пострадавших – двое малолетних детей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 3 ноября около 15:30 в селе Город Косовского района.

По предварительным данным полиции, 71-летний житель Черновицкой области за рулем автомобиля ВАЗ 2106 двигался по автодороге Р-24 "Татаров – Каменец-Подольский". На закругленном участке дороги водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там его автомобиль столкнулся с Mitsubishi L200 под управлением 39-летнего жителя Верховинщины.

Водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте аварии.

Водитель Mitsubishi и трое его пассажиров 34, 12 и 6 лет получили телесные повреждения. После медицинского осмотра они были отпущены на амбулаторное лечение.

Водителя Mitsubishi проверили на состояние алкогольного опьянения. По результатам проверки он был трезв.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Киевской области иномарка влетела в пятерых человек. 44-летний водитель Kia Sorento выехал на правую обочину и тротуар. Там он наехал на дорожный знак и сбил пятерых находившихся вблизи пешеходного перехода.