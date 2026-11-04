Коллапс легких и переломы: в Киеве будут судить бригадира из-за травмы работника

Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить бригадира КП УЗН Деснянского района. Речь идет о травме работника на производстве

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае прошлого года. 48-летний работник по поручению руководителя составлял древесину. Во время работы он поднялся на конструкцию, потерял равновесие и упал на землю.

Бригадир должен был заботиться о безопасности работника, предоставить ему практическое и соответствующее оборудование для работы, однако он это не сделал.

"В результате падения пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома ребра, закрытой травмы грудной клетки и левостороннего пневмоторакса с коллапсом легкого на 50%, что является опасным для жизни состоянием и требовало длительного лечения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Виннице на предприятии погиб рабочий . При выполнении ремонта шнекового погрузчика мужчина потерял равновесие и упал.