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04 ноября 2026, 13:50

РФ накопила до 700 баллистических и тысячи крылатых ракет, – ГУР

04 ноября 2026, 13:50
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Фото: ГУР
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По состоянию на октябрь Россия накопила до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов. Ее военно-промышленный комплекс способен производить более 200 ракет ежемесячно, в том числе до 110 баллистических

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Несмотря на международные санкции, Россия продолжает производить дальнобойное ракетное вооружение и пополнять его запасы.

По приведенным оценкам, ежемесячно РФ производит около 65 баллистических ракет "Искандер-М", 40 ракет РМ-48У для С-400, более 80 крылатых ракет Х-101 и около 29 "Калибров".

Текущие запасы отдельных типов ракет оценивают следующим образом:

  • "Искандер-М" – около 115 единиц;
  • РМ-48У – до 400;
  • "Оникс" – более 600;
  • "Циркон" – более 120;
  • "Калибр" – более 450.

За семь месяцев 2026 года Россия изготовила более 55 ракет "Оникс" и более 30 "Цирконов". Также идет разработка модернизированного комплекса с прогнозируемой дальностью 550-700 км.

Отмечается, что производство ракет "Кинжал" временно приостановлено из-за проблем с точностью. В то же время, в ракетах Х-101 фиксируют технические неисправности, из-за которых отдельные партии возвращают производителям.

Часть изготовленных "Калибров" Россия направляет в стратегический резерв, в частности для дальнейшего оснащения флотов.

Напомним, ранее ГУР обнародовало разбор новой версии российских реактивных БПЛА "Герань-4", которые враг начал применять осенью этого года.

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