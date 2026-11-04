Фото: ГУР

По состоянию на октябрь Россия накопила до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов. Ее военно-промышленный комплекс способен производить более 200 ракет ежемесячно, в том числе до 110 баллистических

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Несмотря на международные санкции, Россия продолжает производить дальнобойное ракетное вооружение и пополнять его запасы.

По приведенным оценкам, ежемесячно РФ производит около 65 баллистических ракет "Искандер-М", 40 ракет РМ-48У для С-400, более 80 крылатых ракет Х-101 и около 29 "Калибров".

Текущие запасы отдельных типов ракет оценивают следующим образом:

"Искандер-М" – около 115 единиц;

РМ-48У – до 400;

"Оникс" – более 600;

"Циркон" – более 120;

"Калибр" – более 450.

За семь месяцев 2026 года Россия изготовила более 55 ракет "Оникс" и более 30 "Цирконов". Также идет разработка модернизированного комплекса с прогнозируемой дальностью 550-700 км.

Отмечается, что производство ракет "Кинжал" временно приостановлено из-за проблем с точностью. В то же время, в ракетах Х-101 фиксируют технические неисправности, из-за которых отдельные партии возвращают производителям.

Часть изготовленных "Калибров" Россия направляет в стратегический резерв, в частности для дальнейшего оснащения флотов.

Напомним, ранее ГУР обнародовало разбор новой версии российских реактивных БПЛА "Герань-4", которые враг начал применять осенью этого года.