На Полтавщине в результате столкновения легковушек один человек погиб и один травмирован
ДТП произошло 3 ноября около семи утра на автодороге Полтава – Берестин в Полтавском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобили Skoda, под управлением 67-летнего мужчины, и "ВАЗ 2101", за рулем которого находился 89-летний водитель.
В результате столкновения водитель "ВАЗа" погиб на месте. Водитель Skoda получил травмы.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Напомним, днем 3 ноября в Тернопольской области во время обгона столкнулись два автомобиля. Погибли два человека, еще двое – травмированы.
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