Фото: полиция

ДТП произошло 3 ноября около семи утра на автодороге Полтава – Берестин в Полтавском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Skoda, под управлением 67-летнего мужчины, и "ВАЗ 2101", за рулем которого находился 89-летний водитель.

В результате столкновения водитель "ВАЗа" погиб на месте. Водитель Skoda получил травмы.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, днем 3 ноября в Тернопольской области во время обгона столкнулись два автомобиля. Погибли два человека, еще двое – травмированы.