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04 ноября 2026, 12:50

В Камышевахе достали тела 37 погибших: под завалами еще могут быть 38 человек

04 ноября 2026, 12:50
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Скриншот с видео
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В Камышевахе Запорожской области третьи сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после российского обстрела. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 37 погибших

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Пока удалось идентифицировать 12 человек. Еще 59 человек считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще 38 человек.

Из-за значительных повреждений тела некоторых погибших невозможно идентифицировать визуально. Поэтому специалисты центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, полиции Запорожской области работают с родственниками погибших. У них отбирают биологические образцы для установления ДНК-профилей и сравнительных исследований.

Полицейские сопровождают семьи на всех этапах идентификации, объясняют процедуру и оказывают необходимую психологическую поддержку.

Если вы разыскиваете близких, которые могли погибнуть в результате обстрела, обращайтесь в центр розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУНП в Запорожской области по телефону: 095-450-41-86. По этому номеру доступны все мессенджеры.

Видео аварийно-спасательных мероприятий – по ссылке.

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли прицельный удар авиабомбой ФАБ-3000 по общине. Попадание пришлось на место, где люди собрались для получения гуманитарной помощи. Ранее сообщалось, о 31 погибшем.

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война спасатели Запорожская область пропавшие без вести тела погибших поисково-спасательные работы Камышеваха
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