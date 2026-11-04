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Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Пока удалось идентифицировать 12 человек. Еще 59 человек считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще 38 человек.

Из-за значительных повреждений тела некоторых погибших невозможно идентифицировать визуально. Поэтому специалисты центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, полиции Запорожской области работают с родственниками погибших. У них отбирают биологические образцы для установления ДНК-профилей и сравнительных исследований.

Полицейские сопровождают семьи на всех этапах идентификации, объясняют процедуру и оказывают необходимую психологическую поддержку.

Если вы разыскиваете близких, которые могли погибнуть в результате обстрела, обращайтесь в центр розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУНП в Запорожской области по телефону: 095-450-41-86. По этому номеру доступны все мессенджеры.

Видео аварийно-спасательных мероприятий – по ссылке.

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли прицельный удар авиабомбой ФАБ-3000 по общине. Попадание пришлось на место, где люди собрались для получения гуманитарной помощи. Ранее сообщалось, о 31 погибшем.