Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В течение суток бойцы поразили два автомобиля, два мотоцикла и артиллерийскую пушку врага.

Также под удары попали пять укрытий, склад боеприпасов и две антенны россиян.

Кроме того, пограничники сообщили о ликвидации двух российских военных.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ. В частности, поражен комбинат "Каменский", привлеченный к производству ракет.