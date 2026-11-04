Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который пытался уехать из Украины за поддельным свидетельством о рождении третьего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В пункте пропуска "Белая Церковь" мужчина предоставил пограничникам удостоверение многодетной семьи и три свидетельства о рождении детей. Один из документов вызвал подозрение.

В ходе проверки выяснилось, что сведений о свидетельстве нет в базах данных. Кроме того, на момент якобы рождения ребенка на оккупированной территории его мать находилась на подконтрольной Украине территории.

Мужчина признался, что купил поддельное свидетельство через Telegram, а указанного в нем ребенка не существует.

Пограничники сообщили о правонарушении Нацполиции.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить женщину, которая за $10 тысяч обещала переправить мужчину в Венгрию. Ей грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.