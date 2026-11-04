Телефон "Криминала" и обыски в СБУ: журналисты узнали новые подробности

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Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по прозвищу "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.

По словам источников издания, Осипов был близок к чиновникам СБУ. Собеседники УП предполагают, что обыски могут быть связаны с информацией, которую правоохранители получили после задержания мужчины.

"После задержания близкого к топ-чиновникам СБУ Андрея Осипова (Криминала) главной интригой для всех силовиков было, разблокировали ли НАБУ и САП его телефон. И судя по событиям, похоже, разблокировали", – отметил собеседник издания.

Напомним, утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация , которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.