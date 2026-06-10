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10 июня 2026, 11:57

Лубинец рассказал, как после увольнения из ОП Ермак предложил ему подписать "меморандум"

10 июня 2026, 11:57
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Фото: ОП
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак звонил ему с предложением о сотрудничестве

Об этом сообщает Лубинец рассказал в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

По его словам, Ермак позвонил ему уже в статусе адвоката, когда возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Он сказал, что сейчас как адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество... Он предложил подписать меморандум", – рассказал Лубинец.

Омбудсмен заверил, что отказал Ермаку и объяснил это тем, что в этом не было необходимости: "Я считаю, что если подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой".

Напомним, 21 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила апелляционную жалобу Андрея Ермака относительно избранной ему меры пресечения.

Утром 18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

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