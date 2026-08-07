В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Набережно-Рыбальской

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве 7 августа на улице Набережно-Рыбальской произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта временно осложнено

Об этом сообщили в столичной патрульной полиции, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, усложнение движения наблюдается в направлении улицы Электриков.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и при возможности выбирать альтернативные маршруты.

На месте ДТП работают соответствующие службы, аварии уточняются.

Напомним, что в Киеве на Окружной дороге 6 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта в направлении станции метро "Академгородок" существенно усложнено.