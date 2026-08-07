В Киеве часть Подольского и Оболонского районов осталась без света: в чем причина
В Киеве 7 августа произошла авария в электросетях, из-за чего часть Подольского и Оболонского районов временно осталась без электроснабжения
Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .
По их данным, аварийные бригады уже работают на месте повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение жителей столицы.
"Энергетики уже работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома киевлян", - говорится в сообщении.
Жители города призвали бережно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно энергоемкие бытовые приборы.
"Просим бережно использовать электроэнергию и не включать одновременно энергоемкие приборы. Это поможет пройти летние пики и избежать повторных аварий", — подчеркнули энергетики.
Сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются. Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы.
Напомним, что российские атаки повлекли за собой новые перебои с электроснабжением в Запорожском районе — без света остались более 5 тысяч потребителей.