В Киеве часть Подольского и Оболонского районов осталась без света: в чем причина

Фото: ДТЭК

В Киеве 7 августа произошла авария в электросетях, из-за чего часть Подольского и Оболонского районов временно осталась без электроснабжения

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

По их данным, аварийные бригады уже работают на месте повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение жителей столицы.

"Энергетики уже работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома киевлян", - говорится в сообщении.

Жители города призвали бережно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно энергоемкие бытовые приборы.

"Просим бережно использовать электроэнергию и не включать одновременно энергоемкие приборы. Это поможет пройти летние пики и избежать повторных аварий", — подчеркнули энергетики.

Сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются. Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы.

Напомним, что российские атаки повлекли за собой новые перебои с электроснабжением в Запорожском районе — без света остались более 5 тысяч потребителей.