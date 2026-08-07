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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
07 августа 2026, 07:51

Один удар – и волна паники: как Россия пытается сломать украинцев

07 августа 2026, 07:51
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Удары по Киеву – это, прежде всего, удары по менталке
Удары по Киеву – это, прежде всего, удары по менталке
Фотоколлаж: Фокус
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Россияне снова это сделали...

Внезапно увидел, как значительный сегмент соцсетей и реальных людей охватила паника. И тут уже и стандартные крики "мы все умрем". И российские вбросы "нужно договариваться любой ценой". И неожиданно панические истории о гиперинфляции, голоде, и бо знает еще о чем.

Уровень истерики зашкаливает. Причем, экономисты пожимают плечами и не понимают, откуда у людей эта экономическая паника.

Даже одна актриса из социальных сетей вдруг написала, что впервые задумалась бежать с детьми. Любопытно. То есть, первые масштабные обстрелы энергосистемы зимой 2022/23 не заставляли задумываться, когда в Киев долетало почти все, что запускали россияне.

Лето 2024 года с яростным дефицитом электроэнергии на фоне жары в 40 градусов не заставляло. Лето 2025 года, когда за ночь вместе с ракетами в Киев долетали сотни шахедов, тоже не заставляли. И зима в Киеве, когда сотни домов были без отопления и электричества не намекала. А тут вдруг один обстрел и леди подумала. Интересно, что эта же актриса появлялась на картонном Майдане с провокативными лозунгами, которые скорее подходили к нарративам российской пропаганды, чем к молодому протесту.

Что случилось? Россияне снова удачно использовали момент разогнать панику и куча народа повелась. Мы видели это очень часто. Особенно вместе с использованием инстадив и полезных идиотов. Еще обстрел Охматдета не даст соврать.

Удары по Киеву – это, прежде всего, удары по менталке. Как украинские атаки по складам одной крупной компании не способны обрушить экономику России, так и российские удары по бизнесу, очень болезненные для самого бизнеса, так же не способны вызвать экономическую катастрофу. Так не работает. Экономика гибкая. Бизнес гибок. Произойдет перестройка и адаптация и все будет работать практически без изменений конечному потребителю.

Потому нет, никакой гиперинфляции не будет. Нет причин. Более того, проблемы с экспортом приводят к тому, что внутри страны остается больше аграрной продукции. Что, напротив, способствует снижению цен.

Нет, никакого банковского кризиса не будет. Просто нет для этого причин.

Нет, никакого массового увольнения людей не будет. Бизнес вообще сталкивается с проблемой нехватки кадров.

И нет, это даже всей территории Украины не касается. Ибо радиус действия баллистики ограничен. А шахеды и крылатые ракеты почти не долетаю дальше Винницы.

И еще одна любимая ошибка – это продолжать короткие тренды в долгую. Увеличили ли россияне выпуск баллистики? Нет. Так что их большее количество ударов не может идти в долгую, они концентрируются сейчас именно потому, что хотят повлиять эмоционально. Происходит эскалация на фоне увеличения украинских возможностей по ударам по России. И так, украинские возможности значительно выросли. А русские не изменились.

И да, нам сейчас трудно противодействовать баллистике. Или невозможно. Но тот, кто был в Киеве в мае 2023 года, помнит, как удивлялись мы патриотам. Потому что раньше не было ничего, что сбивало бы баллистику. Более того, эти изменения касаются именно Киева. Потому что для других городов Украины ничего не изменилось. Там и не было защиты от баллистики. И пока наличие такого преимущества никак не помогло России уничтожить украинскую экономику. Более того, даже Харьков работает. Хотя там до границы 40 км и долетает не только баллистика.

Поэтому нужно успокоиться. Надо брать за руку людей со слабой менталочкой и спасать их кукуху.

Интересно, конечно, получилось бы у россиян так забросить панические настроения, если бы в Украине не состоялась отставка Федорова, с которым у многих ассоциировалась надежда и которая могла изменить общественную толерантность к ментальной атаке. Хотя это, конечно, вопрос риторический...

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Украина Киев РФ росийско-украинская война паника ментальное здоровье армия экономика
 
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