В Харькове безработный помогал россиянам атаковать город

Фото: СБУ

В Харькове разоблачили мужчину, которого завербовали россияне. Он помогал врагу корректировать удары

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, летом 2023 года безработный харьковчанин корректировал удары врага по городу. После вербовки он поэтапно обходил Харьков, чтобы передавать куратору из РФ данные о геолокации пунктов временного базирования украинских войск. Также он пытался отследить расположение и техническое состояние оборонных производств, железнодорожных и вагонных депо.

Теперь его сочли виновным. Суд назначил 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Херсонской области была судима женщина, которая сотрудничала с оккупантами. В частности она активно предлагала жителям участвовать в псевдо-референдумах.