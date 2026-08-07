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07 августа 2026, 19:48

В Ужгороде из-за маловодья на реке Уж ограничили подачу воды для части жителей города

07 августа 2026, 19:48
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Фото иллюстративное
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В Ужгороде с 5 по 15 августа ограничили подачу воды для жителей правосторонней части города из-за маловодия реки Уж

Об этом сообщает КП "Водоканал г.Ужгород", передает RegioNews .

"Поскольку на реке Уж наблюдается и удерживается маловодие по основным критериям оценки, для КП "Водоканал г. Ужгород" уменьшены разрешенные объемы забора воды из поверхностного водозабора – деривационного канала реки Уж", - говорится в сообщении.

В этой связи, как проинформировала компания, в период 5 – 15 августа включительно для пользователей будут уменьшены лимиты забора воды.

Жителей, получающих воду из поверхностного водозабора, просят использовать воду бережно.

В компании добавили, что для соблюдения лимитов предприятие может снизить подачу воды в ночное время.

Напомним, что в Летичеве в Хмельницкой области из-за жары зафиксировали массовый мор рыбы в реке Волк.

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