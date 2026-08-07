На Днепропетровщине мужчина во время конфликта ударил ножом в грудь 15-летнего подростка

Фото: полиция Днепропетровской области

Полицейские Самаровского района задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 15-летнему парню. Пострадавшего госпитализировали в больницу

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 6 августа около 21:40 в одном из сел Самаровского района. По предварительным данным, между ранее знакомыми местными жителями внезапно возникла ссора, во время которой мужчина ударил несовершеннолетнего ножом в грудь.

В результате нападения парень получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия, осмотрели место происшествия, изъяли доказательства и установили личность нападающего.

Им оказался 28-летний местный житель, задержанный в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На основании собранных доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Напомним, что в городе Каменское Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летней женщине, подозреваемой в умышленном убийстве своего сожителя.