Фото: Олег Кипер

Российские войска 7 августа нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате атаки поврежден футбольный стадион "Черноморец" в центре города, пострадал один человек

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews .

По его словам, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры. Значительные повреждения получил стадион "Черноморец".

"Враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру Одессы. В результате удара поврежден футбольный стадион "Черноморец" в центре города. Потерпели разрушения крыша, остекление и трибуны", — сообщил Олег Кипер.

Глава ОВА уточнил, что травмы получила 29-летняя женщина.

"К сожалению, в результате атаки осколочные ранения получила 29-летняя женщина. Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь", - отметил Кипер.

По предварительной информации, повреждения получили крыша стадиона, оконное остекление и трибуны спортивной арены.

Напомним, что российские войска днем 7 августа нанесли удар по Изюму Харьковской области. В результате атаки погибли два гражданских человека, еще четверо получили ранения.