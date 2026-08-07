В Запорожье судили мужчину, который насиловал падчерицу: самой молодой было всего 7 лет

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В Запорожье судили 37-летнего мужчину, который насиловал падчерицу. Это 7-летняя и 12-летняя девушки

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Муж признал вину лишь частично. Он признал развратные действия, но отрицал изнасилование детей. Однако прокуратура предоставила доказательства того, что в 2019 году мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь его сожительницы. Из-за стресса ребенок долгое время об этом не рассказывал.

В августе 2023 года мать обратилась в полицию, когда мужчина изнасиловал уже другую, 12-летнюю девочку. Мать об этом узнала от соседа, случайно ставшего свидетелем преступления.

В результате суд назначил максимальное наказание: 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове перед судом предстанет рясофорный монах Харьковской епархии УПЦ МП, который изнасиловал 14-летнюю хористку, шантажировал ее угрозами разглашать информацию представителям епархии и принуждал ее к новым действиям сексуального характера.