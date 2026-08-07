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07 августа 2026, 20:56

Торговля взрывчаткой на передовой: в Харьковской области задержали командира артиллерии за продажу тротила

07 августа 2026, 20:56
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении подполковнику — командиру артиллерийского дивизиона одной из воинских частей, выполняющей боевые задания на Харьковском направлении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Ему инкриминируют незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ и комплектующих к боеприпасам без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).



По данным следствия, военнослужащий дважды продал более 100 кг тротила и взрыватели боеприпасов ствольной артиллерии, получив за них в общей сложности 240 тыс. грн.



Первую продажу правоохранители задокументировали в июне 2026 года. По версии следствия, подозреваемый спрятал взрывчатку и взрыватели в лесополосе в Харьковской области, а затем передал их покупателю за 120 тыс. грн.

В июле во время повторной закупки он продал еще одну партию тротила за такую же сумму. Сразу после получения средств военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

В ходе обыска автомобиля изъяли 120 тыс. грн и мобильный телефон. Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу. Также арестовано его имущество.

Напомним, что правоохранители разоблачили командира одной из воинских частей, который помогал подчиненным избегать прохождения службы, сохраняя за ними денежное довольствие.

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