Мы их – они нас

Мы их – они нас

Поражение одного из самых крупных российских НПЗ в Ярославле. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Участились разговоры о том, что, может, не стоит бить по складам и кораблям в РФ, потому что они бьют в ответ. На самом деле, нет.

Орки не бьют в ответ. Они просто бьют по чему угодно. Они били по торговым центрам, больницам, школам еще до того, как мы начали выносить им wildberries и НПЗ. Им не нужны наши удары, чтобы атаковать мирных людей на рынке.

В этой истории главное, что появилось "мы – их". Раньше этого не было. Теперь и "мы – их". И это новая реальность для них.

Наша стратегия не в том, чтобы отомстить. Так войну не выигрывают. Стратегия – увеличивать для них цену войны! Поражение логистических центров – это миллиардные убытки, которые теперь будут покрывать в том числе и из средств на войну против нас. А дефицит бюджета у них уже под 30%.

Я уже много раз писал, что война планируется не только до победы, но и после. Поэтому путин точно считает средства не только на захват Донбасса, но и на первые послевоенные годы. Он же не хочет захватить территорию и развалиться.

Поэтому стратегия подрывать их экономику верна и служит цели принудить их к остановке. А что касается "ответа", то они били и будут бить без какой-либо привязки к нашим действиям. У них нет никакой морали, это бесславные выродки.