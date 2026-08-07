В Днепре мужчина воткнул нож в грудь подростка

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, это произошло во время ссоры. 28-летний мужчина ударил ножом 15-летнего парня. Полиция задержала нападающего.

Теперь мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения. Продолжается следствие. Потерпевшего госпитализировали.

Напомним, что ранее на Закарпатье ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.