В Днепре мужчина воткнул нож в грудь подростка
Инцидент произошел 6 августа. Мужчина ударил ножом несовершеннолетнего парня
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, это произошло во время ссоры. 28-летний мужчина ударил ножом 15-летнего парня. Полиция задержала нападающего.
Теперь мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения. Продолжается следствие. Потерпевшего госпитализировали.
Напомним, что ранее на Закарпатье ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.
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