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10 червня 2026, 11:57

Лубінець розповів, як після звільнення з ОП Єрмак запропонував йому підписати "меморандум"

10 червня 2026, 11:57
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Фото: ОП
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак телефонував йому з пропозицією про співпрацю

Про це повідомляє Лубінець розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За його словами, Єрмак зателефонував йому вже у статусі адвоката, коли очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.

"Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував співпрацю... Він запропонував підписати меморандум", – розповів Лубінець.

Омбудсмен запевнив, що відмовив Єрмаку і пояснив це тим, що в цьому не було необхідності: "Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою".

Нагадаємо, 21 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила апеляційну скаргу Андрія Єрмака щодо обраного йому запобіжного заходу.

Вранці 18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗОпісля того, як за нього внесли заставу.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

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