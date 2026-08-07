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07 августа 2026, 15:47

Уникальная спецоперация ГСЧС в Запорожье: саперы уничтожили полуторатонную российскую авиабомбу ФАБ-500

07 августа 2026, 15:47
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Фото: ГСЧС
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В Запорожской области саперы ГСЧС изъяли и уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-500, обнаруженную после одного из вражеских обстрелов

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

По информации ГСЧС, после очередного удара полиция сообщила о предполагаемом месте авиаудара. В ходе обследования территории саперы обнаружили недетонированную 500-килограммовую авиабомбу.

Боеприпас пробил водопроводную трубу и застрял в плотной глине на глубине около 10 метров. Из-за сложных условий его безопасного изъятия, кроме техники ГСЧС, привлекли специальную технику коммунальных служб.

Работы по разминированию длились три дня. После этого авиабомбу удалось поднять, транспортировать в специально подготовленное место и уничтожить с соблюдением всех мер безопасности.

В ГСЧС призывали граждан быть осторожными в случае обнаружения подозрительных предметов.

"В случае обнаружения подозрительных предметов не подходите к ним, не трогайте и немедленно звоните по телефону 101. Ваша осторожность может спасти жизнь", - подчеркнули спасатели.

Напомним, что около полудня 29 июня на берегу реки вблизи села Черниев вблизи Ивано-Франковска отдыхающие обнаружили гранату.

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