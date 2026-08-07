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07 августа 2026, 21:42

В Киевской области заместитель председателя ВЛК требовал взятку за фейковые диагнозы для военнообязанных

07 августа 2026, 21:42
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП Киевщины – врачу-психиатру коммунального медицинского учреждения по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый требовал и получил 2 тыс. долларов США за подготовку пакета медицинских документов с ложными диагнозами.

Такие документы должны стать основанием для признания военнообязанного ограниченно пригодным к прохождению военной службы в частях обеспечения и ТЦК и СП по результатам прохождения военно-врачебной комиссии.

Правоохранители задержали фигуранта 5 августа 2026 в порядке ст. 208 УПК РФ непосредственно при получении неправомерной выгоды.

В ходе неотложных обысков в служебном кабинете изъято 2 тыс. долларов США, мобильный телефон и документы, имеющие значение для досудебного расследования.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 166 400 грн.

Напомним, что в Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они потребовали от предпринимателя 80 тысяч гривен.

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взятка Киевская область ВЛК
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