Станция переливания крови в Краматорске временно приостанавливает работу
В Краматорске на Донетчине из-за обострения ситуации с 10 августа временно приостанавливает деятельность станция переливания крови
Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews .
"В связи с обострением ситуации безопасности КНП "Станция переливания крови" с целью обеспечения безопасности работников и населения приостанавливает прием доноров с 10 августа 2026 года", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Краматорске Донецкой области в связи с ситуацией с безопасностью вынужденно приостановили работу четырех отделений АО "Укрпочта”.
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